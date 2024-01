Venäjän armeija pommitti vahingossa omia – taas

Venäjän armeijan mukaan vahinkopommitus ei vaatinut uhreja, mutta kuusi siviilirakennusta vaurioitui räjähdyksissä. Tapauksesta on armeijan mukaan aloitettu tutkinta, ja talojen korjaamiseen on luvassa apua. Voronezin alueen kuvernöörin Aleksandr Gusevin mukaan osa Petropavlovkan asukkaista on siirretty tilapäismajoitukseen.