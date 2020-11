Venäjällä tehtiin taas surullisia ennätyksiä: Lähes 24 900 uutta koronatartuntaa ja 476 uutta kuolemaa

Kyseessä on jälleen uusi päiväkohtainen ennätys niin uusien tauti- kuin kuolemantapaustenkin määrässä.

Valtaosa tartunnoista on todettu pääkaupunki Moskovassa sekä Pietarissa.

Koronatartuntoja on nyt todettu maassa yli kaksi miljoonaa. Kuolemantapauksia on todettu lähes 36 000.