Venäjä jatkaa asuinrakennusten ja siviilikohteiden pommittamista – CNN: ohjus iski keskelle leipäjonoa Tshernihivissä

Läheltä piti -tilanne kiireisellä juna-asemalla

Räjähdyksiä kuultiin myös Odessassa sekä Zaporizhzhjassa, jossa venäläiset pitävät hallussaan Euroopan suurinta ydinvoimalaa. Voimalan alueella ammuttu tykistötuli on herättänyt pelkoa ydinvoimalaonnettomuuden mahdollisuudesta.

Mariupolin kaupungista on onnistuttu evakuoimaan noin 20 000 ihmistä useiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen. Kaupungissa kerrotaan olevan saarroksissa ainakin 350 000 ihmistä. Ruokatarvikkeet vähenevät, ja juokseva vesi on poikki.

Zelenskyi: Ukrainassa kuollut 97 lasta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut uudella videollaan, että rauhanneuvottelut Venäjän kanssa ovat alkaneet "kuulostaa realistisemmilta". Neuvotteluja on määrä jatkaa tänään.

YK:n raportin mukaan Ukrainassa on kuollut ainakin yli 600 siviiliä ja yli 1 100 on loukkaantunut. Valtaosa siviilikuolemista on aiheutunut Venäjän raketti-iskuissa sekä ohjus- ja ilmaiskuissa.