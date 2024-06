Vanhus kateissa Säkylässä – poliisi pyytää havaintoja

Säkylässä Kalmeenkulmalta on päivän aikana kadonnut huonosti liikkuva 90-vuotias mies. Mies on noin 180 senttiä pitkä ja hänellä on harva polkkamallinen tukka. Yllään hänellä on poliisin mukaan todennäköisesti farkut sekä mustat kalossisaappaat.