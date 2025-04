Poliisi etsii iäkästä miestä Tampereella.

Poliisi etsii 87-vuotiasta miestä Tampereen Hatanpäällä. Poliisin mukaan mies on poistunut torstaiaamuna Hatanpään sairaalasta.

Miehellä on hoikka ruumiinrakenne ja hän on noin 178 cm pitkä. Miehellä on harmahtavat hiukset ja yllään hänellä on vaaleanharmaa, tai valkoinen pipo, sekä vihreä takki. Poliisin mukaan miehen kävely on hidasta.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot hätänumeroon 112.