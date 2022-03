Valtteri Bottas sai uuden pomon

Bravilla on vuosikymmenien kokemus moottoriurheilusta, ja hän on toiminut Sauber Groupin lakiasiainjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien.

– Alessandro on ollut olennainen osa yhtiömme kasvua sekä radalla että radan ulkopuolella viime vuosina, ja olen innoissani hänen tulvasta panoksestaan uuteen tehtävään, Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur sanoo tiedotteessa .

– On kunnia ottaa vastaan haaste toimia toimitusjohtajana yrityksessä, jolla on Sauberin menestyksekäs historia. Edessä on paljon työtä, mutta olen innoissani tämän uuden seikkailun aloittamisesta, Bravi totesi.