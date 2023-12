Valtteri Bottas sai Max Verstappenilta räväkän joululahjan – suomalaistähti repesi paljaalle yllätykselle

F1-sarjan sometiimi on vuosittain tehnyt Salainen joulupukki -tempauksen, jossa kukin kuljettaja ostaa joululahjan yhdelle ennalta nimetylle kanssakilpailijalleen.

– Tämä on kirja taiteesta ja takapuolista. Tässä on jo olemassa olevia taidekuvia, mutta minut on liimattu siihen päälle. Todella kekseliästä, Bottas nauraa F1-sarjan videolla.