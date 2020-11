Valtioneuvoston linna ja Näsinneula hehkuvat illalla oranssina – kampanja vaatii loppua naisiin kohdistuvalle väkivallalle

Oranssit päivät -kampanjan aloitus on ajoitettu tänään vietettävään naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen päivään. UN Women Suomen mukaan Suomi on EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naisille. Jopa 47 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista ja tytöistä on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.