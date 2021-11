Valtapuolue ANC:n kannatus romahti Etelä-Afrikan paikallisvaaleissa

Tulokset ennakoivat ANC:lle vaikeita parlamenttivaaleja vuodelle 2024. ANC:n kannatus on laskenut jyrkästi jo 15 vuoden ajan. Työttömyys on pysynyt korkeana, ja korruption ja väärinkäytösten vuoksi edes sähkönjakeluun ei ole luottamista. Koska ANC on pitänyt pitkään valtaa yksin, se ei voi syyttää ongelmista ketään muuta.