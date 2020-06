Valoa kriisin keskelle: Yli kolme miljoonaa ihmistä on toipunut covid-19-taudista

Vahvistettuja tartuntoja on kirjattu koko maailmassa lähes 6,5 miljoonaa, joten toistaiseksi noin puolet tartunnan saaneista on toipunut. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu maailmassa yhteensä yli 380 000, ja noin kolmella miljoonalla ihmisellä on yhä tartunta.