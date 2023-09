Valmentajalta suoraa puhetta – SM-liigajoukkueella merkittävä ongelma: "Ettei kuole tonne"

HPK:n peräsimessä vastuun tällä kaudella ottanut Matias "Maso" Lehtonen puhui Jukureille kärsityn 1–4-tappion jälkeen joukkueensa pelaajamateriaalin ohkaisuudesta. Yksi runkopelaaja sai tulokasvalmentajalta suuren luottamuslauseen, kun Lehtonen totesi haluavansa peluuttaa tätä läpi koko ottelun. HPK on aloittanut kauden epävireisesti. Avausottelun yllätysvoiton jälkeen tilille on kertynyt kolme tappiota. Maaleja on mennyt omiin tappio-otteluissa 15 kappaletta. Katso Lehtosen sanailu tässä jutussa olevalta videolta.