Vajaa kaksi kolmasosaa käytti äänioikeuttaan vihreiden puheenjohtajavaalissa: "Vahva valtakirja"

Jäsenäänestys puheenjohtajasta on muodollisesti neuvoa antava, mutta sitä on pidetty puoluekokousta poliittisesti sitovana, jos yli puolet äänioikeutetuista on käyttänyt ääntään. Äänestystulos julkistetaan Seinäjoella lauantaina pidettävässä puoluekokouksessa, jossa puheenjohtaja virallisesti valitaan.