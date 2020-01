Vain pari työpäivää ulkomailla voi tarkoittaa yllättävää paperisotaa yritykselle – laiminlyönneistä voi seurata jopa vankilatuomio ja päätyminen "mustalle listalle"

Suuri muutos 10 vuoden aikana

Monimutkaiset lupakäytännöt aiheuttavat eniten päänvaivaa yrityksille, joilla on toimintaa eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Wärtsilässä on vuosittain käynnissä 70–100 voimalaitosprojektia ympäri maailmaa. Projekteissa työskentelevien wärtsiläläisten työkomennukset kestävät tyypillisesti 3–24 kuukautta ja heille hankitaan aina asianmukaiset luvat.

– Muutos työlupakäytännöissä on ollut merkittävä viimeisten 10 vuoden aikana. Työlupien hankkimisen lisäksi myös komennusten seuranta ja henkilöverotuksen järjestäminen kohdemaassa ovat muuttuneet työläämmiksi, kertoo johtaja Janne Wessman Wärtsilän voimalaitosten rakennuttamispalveluista.

Keskeinen syy työlupasäännösten tiukentumiseen on Annika Sandblomin mukaan tiedonsiirron kehittyminen.

Trumpin valinta johti protektionismin nousuun

Toinen syy työlupabyrokratian kiristymiseen on protektionismin nousu: osa maailman maista haluaa kiivaasti suojella oman maansa työvoimaa. Yksi kaikkein protektionistisimmista maista on Yhdysvallat. Yritykset osaavat jo varautua maan työlupalinjaan, mutta presidentti Donald Trumpin kausi on Sandblomin mukaan osoittanut, että poliittiset päätökset voivat muuttaa käytäntöjä hyvinkin nopeasti.