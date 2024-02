Uutta tietoa: "Monttu kiskoissa" pysäyttää kaikki kaukojunat koko tiistaiksi – mahdollisesti veturin aiheuttama

Väyläviraston ratojen kunnossapito-osaston johtaja Jukka P. Valjakka kertoo MTV Uutisille, että rataverkkoa on tarkistettu kattavasti viime yön aikana ilmenneiden kalustovaurioiden vuoksi.

Poikkeuksellinen vika

Kyseinen monttu on Valjakan mukaan tämänhetkisten tietojen mukaan aiheuttanut kyseiset vauriot ja on ongelman taustalla. Väylävirastosta kerrotaan STT:lle, että vika on jo alustavasti korjattu.