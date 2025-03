Uusia todisteita – Norjan MM-skandaalissa jo kolmas hyllytys

Norjan hiihtoliitto on siirtänyt myös mäkihyppymaajoukkueen apuvalmentajan Thomas Lobbenin syrjään tehtävistään, uutisoi NRK.

Lobben, 41, on jo kolmas toimihenkilö, joka on hyllytetty viikonloppuna paljastuneen hyppypukuhuijauksen jälkeen. Maanantaina Norjan hiihtoliitto pidätti toistaiseksi tehtävistään päävalmentaja Magnus Brevigin ja huoltaja Adrian Liveltenin.

– Sisäisissä tutkimuksissamme esiin tulleen tiedon pohjalta kolmas henkilö mäkihyppymaajoukkueen taustatiimistä on pidätetty tehtävistään, liitto tiedotti tiistaina.

Thomas Lobben on uusin Norjan mäkihyppymaajoukkueesta hyllytetty toimihenkilö.IMAGO/Ulrich Wagner/ All Over Press

Hiihtoliitto ei paljasta yksityiskohtia, joiden perusteella Lobbenin on todettu osallistuneen sääntöjenvastaiseen toimintaan.

– Voimme kuitenkin vahvistaa, että hän on itse selvittänyt olleensa mukana tekemässä päätöksiä hyppypukujen manipuloimisesta, kommentoi pääsihteeri Ola Keul.