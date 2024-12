Sean "Diddy" Combsia vastaan nostettiin uusia siviilikanteita, joiden mukaan kolme miestä olisi joutunut muusikon huumaamaksi ja seksuaalisen väkivallan uhreiksi.

Yhdysvaltalaista musiikkimogulia Sean "Diddy" Combsia, 55, vastaan on nostettu jälleen uusia kanteita koskien epäiltyjä seksuaalirikoksia, kertoo muun muassa BBC. Kolme uutta miesuhria on esittänyt syytöksiä, joiden mukaan he olisivat joutuneet räppärin huumaamiksi ja tämän suorittaman seksuaalisen väkivallan uhreiksi.

Kanteet jätettiin New Yorkin korkeimmassa oikeudessa torstaina 12. joulukuuta ja niiden mukaan väitetyt rikokset olisivat tapahtuneet vuosina 2019–2022.

Kahden kantajan mukaan he olivat menneet juhliin yhdessä Combsin kanssa, jossa tämä oli henkilökohtaisesti tarjonnut heille alkoholijuomia, joiden nauttimisen jälkeen uhreilta oli lähtenyt taju. Tämän jälkeen Combs raiskasi kantajien mukaan heidät. Kantajat pysyvät nimettöminä, sillä asianajajien mukaan he pelkäävät Combsin vaikutusvaltaa.

Combsin asianajajan mukaan kanteet ovat "valheita täynnä" ja muusikko kiistää syyllisyytensä. Combs on tällä hetkellä tutkintavankeudessa brooklynilaisessa vankilassa. Hän on hakenut mahdollisuutta vapautukseen takuita vastaan jo kolmesti, mutta pyyntö on evätty New Yorkin liittovaltion tuomarin toimesta jokaisella kerralla, sillä Combsin pelätään karkaavan.

– Todistamme väitteet vääriksi ja vaadimme seuraamuksia jokaista epäeettistä asianajajaa vastaan, joka on esittänyt kuvitteellisia väitteitä häntä vastaan, Combsin asianajajat toteavat BBC:lle tuoreessa lausunnossaan.

Samankaltaisia tapauksia

Tähän mennessä Combsia vastaan on nostettu yli 30 siviilikannetta, joista useissa on kuvailtu samankaltaista seksuaalista väkivaltaa, jota Combs olisi tehnyt uhreilleen jo 1990-luvulta lähtien. Yksi tuoreista kanteen nostajista on NHL-jääkiekkoilija Evander Kanen entinen vaimo Anna Kane, joka syyttää tuleensa Combsin ja kahden muun miehen raiskaamaksi vuonna 2003 ollessaan 17-vuotias.

Asianajaja Thomas Giuffra, joka nosti asiakkaidensa puolesta tuoreimmat kolme kannetta, kertoo yli 60 ihmisen ottaneen yhteyttä hänen toimistoonsa Combsia koskevien syytösten kera. Giuffra kertoo päättäneensä tiimeineen edetä kyseisten kolmen kanteen osalta tutkittuaan tarkasti jokaisen tapauksen taustan.

Yhdessä kanteista kerrotaan tapauksesta New Yorkissa vuodelta 2019. Sen mukaan kantaja olisi tavannut Combsin Marquee-nimisessä yökerhossa. Kanteessa kerrotaan kantajan osallistuneen Combsin ja 10 muun henkilön kanssa yksityisille jatkoille. Siellä Combs oli henkilökohtaisesti tarjonnut tälle alkoholijuoman, jonka nauttimisen jälkeen hän oli tuntenut olonsa sekavaksi. Kantajan mukaan Combs oli huomannut hänen sekavan tilansa ja todennut miehestä, että "hän on valmis juhlimaan".

Kantajan mukaan hän oli menettänyt tajuntansa, mutta ollut ajoittain tajuissaan ja tiedostanut, että mies ja nainen kuvasivat sitä, kun Combs raiskasi häntä. Seuraavana päivänä kantaja oli kertomansa mukaan saanut noin 2 500 dollaria (noin 2 400 euroa) kyseisiltä mieheltä ja naiselta, jotka kertoivat rahojen olevan Combsilta.

Toinen kantaja oli kertomansa mukaan osallistunut juhliin Combsin asunnolla Hamptonissa kesällä 2020 ja menettäneensä niin ikään tajuntansa saatuaan Combsin tarjoaman alkoholihuoman. Ollessaan tajunnan rajamailla kantaja oli kanteen mukaan tiedostanut, että Combs sekä muun Bad Boys Entertainmentin jäsenet olivat vuorotellen raiskanneet häntä.

Kolmas kantaja kertoo tavanneensa Combsin vuonna 2006 ja aloittaneensa tuolloin työt muusikon alaisuudessa. Hän oli kertomansa mukaan tavannut Combsin kahden kesken hotellissa helmikuussa 2020 keskustellakseen maksamattomista palkoista. Tapaamisen aikana Combs tarjosi miehelle juoman, jonka avulla hän uskoo tulleensa huumatuksi. Kantaja menetti tajuntansa ja havahtui siihen, että Combs suoritti tälle seksuaalista väkivaltaa. Kantajan mukaan Combs oli tapahtuneen jälkeen sanonut miehelle, että tämä "näyttäisi typerykseltä", eikä kukaan uskoisi häntä, jos hän kertoisi poliisille tapahtuneesta.

Combsia vastaan on nostettu myös liittovaltion rikossyytteet kiristyksestä ja seksikaupasta.

Muusikko on asianajajiensa välityksellä vedonnut syyttömyyteen kaikkien häneen kohdistuneiden syytösten osalta. Combsin oikeudenkäynnin on määrä alkaa toukokuussa.