Uudessakaarlepyyssä paloi tuhannen sian sikala kuin soihtu – palomestari kertoo, mikä tekee pelastusoperaatiosta vaarallisen

Palo vaikuttaa saaneen alkunsa rakennuksen välikatosta. Tulipalo on suuri, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Tilan asuinrakennukseen tulipalo ei ennättänyt levitä, mutta pihapiirissä on myös toinen rakennus, josta neljä ihmistä pelastautui omin voimin.

Päivystävä palomestari Vesa Berg kertoo MTV Uutisille, että palo on nyt saatu hallintaan, mutta sammutustyöt jatkuvat edelleen. Paikalla on noin 20 yksikköä.

Pihapiirissä on kaksi sikalaa, joita yhdistää käytävä. Toinen sikala tuhoutui täysin, mutta ainakin suurin osa sioista saatiin ajoissa evakuoitua toiseen rakennukseen.

– Keskimmäinen rakennus tuhoutui. Olemme menossa nyt sisälle tarkistamaan, onko siellä kuolleita sikoja. Tässä on nyt vaarana se, että katto on romahtamaisillaan. Lähes kaikki siat saatiin pelastettua, mutta en osaa sanoa varmaksi, saimmeko aivan kaikki. Paikalle on tulossa teurasauto ja eläinlääkäri.