Uskomaton käänne NHL:n finaaleissa – suomalaisviisikon Florida suli karmivalla tavalla

Oilers on tehnyt uskomattoman tempun finaalisarjan sisällä. Panthers kun voitti ensimmäisen, toisen ja kolmannen kohtaamisen, minkä jälkeen sillä on ollut ottelupalloja käsissään. NHL:n historiassa vain yksi joukkue on noussut 0–3-tappioasemasta sarjan voittoon. Tämä tapahtui vuonna 1945, kun Toronto Maple Leafs kampesi takamatkalta Detroit Red Wingsin edelle.