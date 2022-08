USA:ssa pidätetty mies, jonka epäillään surmanneen neljä ihmistä – motiiviksi epäillään vihaa tyttären puolisopäätöstä kohtaan

New Mexicon osavaltiossa Albuquerquen kaupungissa on surmattu neljä muslimimiestä alle vuoden sisään. Kolme surmista tapahtui viime viikkojen aikana.

New York Timesin mukaan epäilty on saanut syytteet kahdesta surmasta ja häntä epäillään kahdesta.

New York Timesin mukaan epäilty on sunnimuslimi, jonka epäilty motiivi on viha hänen tyttärensä mentyä naimisiin shiialaisen kanssa.