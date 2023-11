Urheilutähti lähettää itsestään alastonvideoita ystävilleen – tässä syy

– Avaan Snapchatin samalla kun pyörin alasti ympäri huonetta. Sitten teen "helikopterin". Lähetän sen läheisimmille ystävilleni ja silloin he tietävät, että kisa on mennyt hyvin, Cort kertoi.

"Helikopteri" on toinen ilmaisu sille, kun mies tekee "helikopterin" perhekalleuksillaan. Cort käyttää sitä aina, kun voittaa pyöräilykilpailun.

– Se voi olla niin, että siitä tulee vähemmän hauskaa, koska siitä puhutaan niin paljon. Mutta kyllä, se ilmestyi Italian ympäriajon jälkeen. Valitsen tarkkaan ne, jotka saavat videon. Heillä ei ole vaihtoehtoa. He eivät tiedä, mitä on tulossa, Cort totesi.

Cort kuitenkin uskoo, että joku tietää, mistä on kyse, kun saa häneltä videon.

– He ovat voineet seurata hiukan ja tietää, mikäli minä voitin. Jos paria tuntia myöhemmin on ilmestynyt video Snapchatiin, niin he ehkä osaavat yhdistää asiat, Cort sanoi.