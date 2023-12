Urheilujätille historiallisen suuret veromätkyt – yli tuplaten enemmän kuin aiempi ennätys

MLB:ssä on käytössä niin sanottu luksusvero (Competitive balance tax, CBT). Se määrittää, kuinka paljon seura voi käyttää rahaa pelaajistoonsa. Uutistoimisto AP on saanut käsiinsä dokumentteja, joista selviää, kuinka paljon joukkueet käyttävät rahaa. Niistä selviää, että Mets joutuu maksamaan veroa 101 miljoonaa dollaria (reilut 91,6 miljoonaa euroa).

Forbes on listannut MLB:n arvokkaimmat seurat. Mets on tilastossa kuudentena 30:sta organisaatiosta. Sen arvoksi on arvioitu 2,9 miljardia dollaria (reilut 2,6 miljardia euroa, tilanne maaliskuussa 2023). Listan kärjessä on toinen New Yorkin seura, Yankees, jonka arvo on 7,1 miljardia dollaria (reilut 6,4 miljardia euroa).