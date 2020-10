Työtä tehdään nyt sen varmistamiseksi, että kaikki on valmista siinä vaiheessa, kun turvallinen koronarokote on markkinoilla ja rokotuskampanjat voivat alkaa.

– Tuleva kampanja on järjestön tähänastisista rokotushankkeista ylivoimaisesti suurin. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä Unicefilla on varastoissaan 520 miljoonaa injektioruiskua valmiina rokotteiden nopeaan jakeluun. Tämä kattaa puolet ruiskujen tarpeesta myös vuodelle 2021, Suomen Unicefin tiedotteessa kerrotaan.