Ulkoministeri Soini: Brexit-sopu voisi syntyä, jos Irlantien rajakysymys ratkeaisi – "Jos siihen nousee muuri, se on tuho"

– Uskoisin, että Theresa May soittelee nyt aika aktiivisesti eri Euroopan pääkaupunkeihin, ja jotain lisää on löydyttävä että ratkaisu syntyy, Soini kommentoi MTV3:n Kymmenen uutisissa.

– Todennäköisesti kaikista suurin on se Irlannin kysymys, mutta se onkin vaikea, koska Mayn hallituksen enemmistö on riippuvainen protestanttisesta DUP:sta, ja sitten taas Irlannin hauras rauha, joka on kovettunut vuosi vuodelta, että protestanttien ja katolilaisten väliset suhteet on saatu paranemaan. Jos siihen nousee uusi muuri, se on tuho, Soini arvioi.