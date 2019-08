Ulkomailta tuotuja koiria myyty virheellisillä tiedoilla eri puolelle Suomea – kahta tahoa epäillään petoksista

Poliisin mukaan epäilynä on, että muista EU-maista tuotuja koiria on myyty puutteellisilla ja virheellisillä tiedoilla eri puolelle Suomea.

Osaa koirista on väitetty Suomessa syntyneiksi. Myöhemmin ostajille on selvinnyt, että koirat on tuotu Puolasta, Latviasta, Unkarista tai Virosta vaillinaisilla papereilla.