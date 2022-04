Ulkoilijat löysivät sikoja säkeissä metsätieltä – poliisi pyytää havaintoja, kuka toi ruhosäkit tien laitaan syksyn ja talven aikana

Kun talvi taittui kevääksi maalis-huhtikuussa, ulkoilijat löysivät Ylöjärven Sorvajärventien varrelta jätesäkkejä, joiden sisällä on ollut sianruhoja. Jätesäkkejä on toistaiseksi löydetty seitsemän, kahdesta eri paikasta metsäautotien laidalta. Poliisin mukaan osa säkeistä on tuotu paikalle kevättalvella, osa jopa edellisenä syksynä.