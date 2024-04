Ukraina: Tilanne itärintamalla on kireä

Ukrainassa tilanne itärintamalla on maan puolustusministerin mukaan kireä. Venäjä pyrkii valtaamaan strategisesti tärkeän Tshasiv Jarin kaupungin.



Puolustusministeri Rustem Umerov kertoo käyneensä tapaamassa eturintamalla olevia sotilaita. Ukraina on alueella alakynnessä ja ammukset ovat käymässä vähiin.



Umerov kommentoi tilannetta päivä sen jälkeen kun Ukraina kertoi, että tilanne itäisellä rintamalla on vaikeutumassa merkittävästi.



Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Syrskyin mukaan Tshasiv Jarin valtaaminen avaisi Venäjälle edellytykset edetä syvemmälle Ukrainaan.