Tytär halusi ilahduttaa isäänsä – Lauri Markkanen astui yllättäen esiin

Markkanen on viimeksi pelannut 22. marraskuuta. Utah on voittanut sen jälkeen New Orleansin, mutta Markkanen oli siitä ottelusta sivussa. Utah on voittanut kauden 16 ottelustaan vain viisi. Seuraavan kerran Jazz pelaa ensi yönä, kun vastassa on jälleen New Orleans.