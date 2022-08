Elon Musk syyttää Twitteriä petoksesta

Sähköautoyhtiö Teslaa johtava Musk väittää, että Twitter johti häntä harhaan ennen kuin hän teki 44 miljardin dollarin (43 miljardin euron) tarjouksen yhtiön koko osakekannasta. Musk on esittänyt syytöksen useasti aiemminkin.

Kysessä on vastakanne, sillä Twitter on nostanut Delawaressa oikeusjutun Muskia vastaan, koska tämä on kieltäytynyt viemästä loppuun 44 miljardin dollarin yrityskauppaa.