Tuttu tv-kasvo vierailee Salkkareissa

Henri Alén vierailee Salatuissa elämissä.

Salatut elämät -sarjassa vilahtaa ensi viikolla tuttu kasvo, kun huippukokki ja MasterChef Suomi -ohjelman tuomari Henri Alén piipahtaa Pihlajakadulla.

Alén vierailee Salkkarit-jaksossa 4732, joka esitetään televisiossa tiistaina 25. maaliskuuta. Katsomo+-palveluun jakso saapuu katsottavaksi perjantaina 21. maaliskuuta.

Alén jakoi Instagram-tililleen Salkkarit-vierailuaan koskevan postauksen.

– Kokin hommien lisäksi on tullut jonkinmoista viihdettä luotua noin 20 vuotta. Isoja salaisia unelmia on toteutunut kuten Akkarin kanteen pääsy, Kymppitonnin kopissa istuminen ja pari Possessa vierailua. Yksi juttu on aina ollut mielessä, jossa haluaisin tehdä cameon ja peli olisi pelattu läpi. Nyt se on tehty, Alén kirjoittaa postauksessaan.

Huippukokki kertoo, että esittää jaksossa itseään ja "loihtii vähän romantiikkaa kehiin".

– Mysteerinen kokki saapuu varjoista ja oli sellainen suoritus, että Pekka Strang olisi ihmeissään, hän kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.