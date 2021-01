Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on kokoomuksen pormestariehdokas

Arve joutuu eroamaan Turun kaupunginjohtajan virasta ennen kuin voi tulla valituksi pormestariksi, sillä ehdokkaan on oltava valtuutettu.

Arve sanoo, että epävarmuus siitä, että tulee valituksi kaupungin keulaan uudelleen, on aiheuttanut pohdintaa.

– Toisaalta tehtävä on niin kiinnostava, ja olen tehnyt tehtävää innostuksella, että haluan jatkaa työtä. Ajattelen, että se on osa tätä murrosvaihetta, joka on tällainen hankalampi. Jos olisi pormestarimalli, tällaista tilannetta ei syntyisikään.