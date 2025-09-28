Huittisissa perjantai-iltana syttyneen sikalan rehustamon syttymissyytä tutkitaan, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Huittisissa perjantai-iltana syttyneen sikalan rehustamon eristeissä havaittiin sunnuntaina pieni uudelleensyttymä.
Pelastuslaitos sai hälytyksen paikan päälle sunnuntai-iltapäivänä.
Pelastuslaitokselta kerrotaan MTV Uutisille, että palokunta sammutti palon ja raivaustyöt jatkuvat normaalisti.
Perjantai-iltana syttyneen rehustamon syttymissyytä tutkitaan yhä. Lounais-Suomen poliisi kertoo, että tulipalon syttymissyytä ei ole vielä saatu selville.
Tulipalossa kuoli alustavan arvion mukaan noin 300 sikaa ja omaisuudelle aiheutui vahinkoa. Henkilövahinkoja ei tulipalosta aiheutunut