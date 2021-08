Turkin tulvien kuolonuhrien määrä kasvanut liki 40:een

Kyse on jo toisesta luonnonkatastrofista Turkissa lyhyen ajan sisään, sillä maa oli vasta äsken saanut kuriin sen eteläosissa raivonneet maastopalot, joissa surmansa sai ainakin kahdeksan ihmistä.

– Me teemme valtiona kaiken minkä pystymme, niin pian kuin pystymme, ja nousemme tuhkasta, Erdogan lupasi väkijoukolle Kastamonun kaupungissa.

"He eivät kertonee joen tulvivan"

Mustanmeren rannikolla on nähty suuttumusta hallitusta kohtaan riittämättömäksi koetusta viestinnästä.

– He kehottivat meitä siirtämään autojamme, mutta eivät pelastamaan itseämme tai lapsiamme. Jos he olisivat tehneet niin, olisin ottanut heidät ja lähtenyt viidessä minuutissa. He eivät edes kertoneet meille joen tulvivan, seudulla asuva Arzu Yucel sanoi uutistoimisto DHA:lle.