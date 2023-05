Turkin presidentinvaalit: Toinen kierros todennäköinen – Erdoganin ääniosuus laskenut alle 50 prosentin

Turkin istuvan presidentin Recep Tayyip Erdoganin osuus presidentinvaalien äänistä on laskenut alle 50 prosentin ääntenlaskennan edetessä, kertoo Turkin valtiollinen uutistoimisto Anadolu.

Ensimmäisellä kierroksella voittoon vaaditaan yli puolet äänistä. On siis todennäköistä, että vaalit etenevät toiselle kierrokselle, joka järjestetään tarvittaessa 28. toukokuuta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC :n mukaan Erdogan on pitänyt puheen puolueensa keskustoimiston parvekkeelta jokaisten voittamiensa vaalien jälkeen. BBC:n mukaan hän mainitsikin puheessaan päättäneensä pitää perinteisen parvekepuheensa tällä kertaa etukäteen.

Turkin nykyjohdolla ja sen haastavalla oppositiolla on ollut ääntenlaskun edetessä eriävät näkemykset siitä, kuka kisaa johtaa. Oppositioleiri esittikin yön aikana oman näkemyksensä ääntenlaskennan tilanteesta.

Ääntenlaskenta hidastunut

BBC:n mukaan toinen kierros on todennäköisin lopputulos sunnuntaisissa vaaleissa, sillä monet jäljellä olevista äänistä tulee alueilta, joissa enemmistö kannattaa oppositiota. Lisäksi jäljellä ovat myös ne vaaliuurnat, joista Erdogan on vaatinut uudelleenlaskentaa.

Ääntenlaskenta on hidastunut huomattavasti sitä mukaa, kun todennäköisyys toisesta kierroksesta on kasvanut, kertoo BBC.

Opposition mukaan hidastelun taustalla on se, kuinka Erdoganin valtapuolue on toistuvasti vastustanut tuloksia, joissa oppositioehdokas on johdossa.