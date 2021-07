Tuomas oli nukuttamassa vastasyntynyttä poikaansa, kun sai tiedon omistamansa hotelli Hiittenharjun tulipalosta: "Kaikki muistot ovat tuhoutuneet"

– Sain hotellin tulipalosta tiedon meidän vastaanottovirkailijaltamme kuuden maissa illalla, kun olin nukuttamassa kaksi viikkoa sitten syntynyttä poikaani. Myöhemmin vielä hotellin johtaja soitti ja sanoi, että koko kiinteistö on ilmiliekeissä, eikä mitään ollut tehtävissä.

– Tässä on muutenkin yöunet olleet aika vähissä, eikä tämä ikävä tapahtuma tilannetta ole mitenkään helpottanut.

Hotellin päärakennus tuhoutui palossa kokonaan, mutta hotellin erilliset majoitusrakennukset ja läheinen huoltoasema pystyttiin suojaamaan. Hotellin majoituskapasiteetti on Tyrjyn mukaan 66 huonetta, joista noin puolet oli käytössä tulipalon sattuessa.

– Onni onnettomuudessa, että kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Majoittujille on järjestetty uusi yöpaikka, sillä hotellin huoneista menivät sähköt ja vesi poikki, ja niihin pääsi runsaasti savua.

50 vuotta saman suvun hallussa

Hotelliravintola Hiittenharju on kuulunut Tyrjyn yrittäjäsuvulle vuodesta 1970. Sen perusti aikoinaan Tuomas Tyrjyn isoisä Seppo Tyrjy ja välissä yritystä on ollut kipparoimassa Tuomas Tyrjyn isä Toni Tyrjy. Vuodesta 2013 hotellia on johtanut 32-vuotias Tuomas Tyrjy.