Kalle Rovanperältä karmeaa tekstiä: "Voi kuulla niskan luiden rasahtelevan" – täräytti heti perään vitsin makaronilaatikosta

Rovanperä päästeli yhdellä rallikauden kovavauhtisimmista pätkistä kelpo vauhtia, ja on kokonaiskisassa voittotaistossa. Yksi osuus erikoiskokeella hirvitti.

– Tällä pätkällä on yksi iso hyppy isolla tiellä. Siinä voi kuulla niskan luiden rasahtelevan. Osuma on niin iso, että se on kuin pieni aivotärähdys, Rovanperä kommentoi kammoloikkaa.