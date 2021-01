Tuhansia asukkaita evakuoitu maastopalojen tieltä Chilessä – video näyttää, kuinka hurjasti taivas vaihtoi väriä

"Turvallisuus ensin"

Sadat palomiehet on lähetetty auttamaan tulipalojen vastaisessa taistelussa. Alueelta on määrätty evakuoitavaksi noin 25 000 asukasta.

– Tiedän, että ihmisille heidän omaisuutensa on äärimmäisen tärkeä. Tiedän, että on vaikea hylätä tavaransa ja omaisuutensa. Hallituksen vaatimus kuitenkin on, että ihmisten elämä on etusijalla, sanoo sisäministeri Rodrigo Delgago.