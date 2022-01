TTK-tanssija Kia Lehmuskoski sairastui koronaan: "Pahin oire on ollut kova päänsärky, flunssa ja ihme ihottuma"

Tanssijatähti Kia Lehmuskoski kertoo Instagram-tilillään ikävästä tilanteestaan. Lehmuskoski on saanut koronatartunnan ja on karanteenissa. Ammattitanssija kuvailee seuraajilleen oireitaan.

– Tässä me on oltu jo tovi karanteenissa, mutta vointi on ihan hyvä. Minun pahin oireeni on ollut kova päänsärky, flunssa ja ihme ihottuma. Aika lievillä oireilla siis mennään. Jos jotain hyvää niin ehkä se, että sairastettiin molemmat tämä samaan aikaan, Lehmuskoksi kertoo.