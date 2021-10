Tshekin presidentti tehohoitoon sotilassairaalaan päivä parlamenttivaalien jälkeen – vaalit hävinnyt pääministeri pyrkii vallan kahvaan

Sotilassairaalan johtajan mukaan Zema on tehohoidossa. Tshekin mediassa on väitetty presidentin kärsivän vakavista maksavaivoista. Presidentin kanslia on ollut Zemanin terveydentilasta hyvin vaitonainen. Sotilassairaalan johtaja vahvisti tietävänsä, mikä presidenttiä vaivaa, mutta sairaudesta ei aiota kertoa julkisuuteen.