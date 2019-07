Trumpin työministeriä vaaditaan eroamaan: Uskotaan junailleen alaikäisiin sekaantuneen miljonäärin syytteiden lieventämisen

Syynä Acostan ongelmille on hänen takavuosien toimintansa liittovaltion syyttäjänä Floridassa, kun hänen virastonsa sopi monimiljonääri Jeffrey Epsteinin syytteiden lieventämisestä.

Epsteinin tapaus on noussut uudelleen pinnalle ja hän on viikon alussa saanut New Yorkissa uudet syytteet alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta ahdistelusta. Tällä kertaa hän voi saada jopa 45 vuoden vankeustuomion.