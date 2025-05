Trump suuttui taas keskuspankin johtaja Powellille ohjauskorosta

Aiemmin Trump on vihjaillut Powellin potkuilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ryöpytti taas maan keskuspankin Fedin pääjohtajaa Jerome Powellia torstaina. Trumpin mielestä Powell on "hölmö", kun keskuspankki ei laskenut ohjauskorkoaan keskiviikkona.

Fed päätti keskiviikkona yksimielisesti jättää ohjauskorkonsa entiselle tasolleen 4,25–4,5 prosentin vaihteluväliin.

Keskuspankki varoitti samassa yhteydessä, että työttömyyden kasvun ja inflaation kiihtymisen riskit ovat kasvaneet. Tällä todennäköisesti viitattiin Trumpin määräämien tuontitullien vaikutuksiin.

Trump on halunnut, että Fed laskisi ohjauskorkoaan talouskasvun piristämiseksi. Hän käytti torstain vuodatuksessaan Truth Social -viestipalvelussa Powellista jälleen pilkkanimeä "liian myöhään", mikä viittaa siihen, että presidentin mielestä keskuspankki on sekä nostanut että laskenut korkojaan jälkijunassa.

Trumpin mukaan öljyn ja ruuan hinta on laskenut ja inflaatiota ei ole käytännössä lainkaan, minkä vuoksi koronlaskua ei tarvitsisi aristella.

Keskuspankki ja monet asiantuntijat ovat olleet huolissaan siitä, että Trumpin hallinnon tullipolitiikka kiihdyttää inflaatiota ja samaan aikaan hidastaa kasvua.

Keskuspankin rahapolitiikan tehtävänä on pitää inflaatio ja työttömyys kurissa. Yhdysvaltain Fed on riippumaton presidentistä, mutta Trump on haastanut merkittävällä tavalla keskuspankin itsenäisyyttä.

Huhtikuussa hän kritisoi Powellia rajusti keskuspankin korkopolitiikan takia ja vihjaili voivansa antaa tälle potkut. Sittemmin Trump lievensi puheitaan hieman.

Keskiviikon tiedotustilaisuudessa Powell sanoi, ettei Trumpin kritiikki vaikuta lainkaan keskuspankin toimintaan, vaan päätökset tehdään puhtaasti talousdatan perusteella.

Britanniassa koronlasku

Toisella puolella Atlanttia sen sijaan tehdään Trumpin toivomia korkopäätöksiä, sillä Britannian keskuspankki laski ohjauskorkoaan torstaina. Keskuspankki alensi korkoa 0,25 prosenttiyksiköllä 4,25 prosenttiin.

Britannian keskuspankin mukaan Yhdysvaltain asettamat tuontitullit ovat heikentäneet maailmantalouden kasvunäkymiä.

Kyseessä on neljäs koronlasku sen jälkeen, kun Britannian keskuspankki aloitti laskut viime vuonna. Ohjauskorko on nyt alimmalla tasollaan kahteen vuoteen.

Pahimmillaan yli 10 prosentissa käynyt inflaatio pakotti Britannian keskuspankin nopeisiin koronnostoihin vuosina 2022–2023. Sittemmin hintojen nousu on laantunut ja on nyt 2,6 prosenttia.

Keskuspankki myös yllättäen ruuvasi Britannian kasvuennustetta tälle vuodelle ylöspäin. Nyt talouden odotetaan kasvavan prosentin verran, kun aiempi arvio oli 0,75 prosenttia. Ensi vuoden kasvuennustetta taas laskettiin 1,5 prosentista 1,25 prosenttiin.

