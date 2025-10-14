Italian pääministeri sai kehuja kauneudestaan ja nuoruudestaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jakoi Giorgia Melonille vuolaat kehut pitäessään puhetta Egyptissä. Italian pääministerillä oli hymyssä pitelemistä.

– Meillä on Italiasta nainen. Nuori nainen. En saisi sanoa sitä, koska yleensä se on poliittisen uran loppu. Hän on uskomaton ja häntä todella kunnioitetaan Italiassa, totesi Trump.

Katso ikimuistoinen tilanne ylhäällä olevalta videolta.

Giorgia Meloni, 48, on aiemmin vieraillut Valkoisessa talossa Washingtonissa yhdessä muiden Nato-maiden johtajien kanssa, joten Trump tuntee Melonin hyvin. Kehuja on sadellut ennenkin.