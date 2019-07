Trump haluaa USA:n pois Afganistanista: aikoo jättää runsaasti tiedustelujoukkoja

Yhdysvallat on sotinut Afganistanissa vuodesta 2001. Trump on ollut halukas pääsemään sodasta eroon, mutta kertoo viivyttäneensä vetäytymistä sotilasneuvonantajien suositusten takia. Armeijan näkökanta on, että äkillinen vetäytyminen Afganistanista pelaisi ääriryhmien pussiin.