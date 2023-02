TPS rajun hyökkääjäpulan keskellä – kokoonpanoon viriteltiin poikkeusratkaisu

Tilanne on varsin raaka. TPS:n hyökkäyksestä sivussa ovat Scott Kosmachuk, Tyler Steenbergen, Lauri Korpikoski, Pavol Skalicky ja Topias Haapanen.

Normaalisti peräpäässä luutivat Jimi Suomi ja Sisu-Petteri Lehtonen on merkattu hyökkääjiksi illan HPK-kotiottelun pelaavassa kokoonpanossa.

TPS on tällä hetkellä sarjassa kahdeksantena. Se käy viimeisillä kierroksilla taistelua lähinnä HIFK:ta ja Ässiä vastaan. HIFK on sen kanssa tasapisteissä, kun taas Ässät on neljän pisteen takamatkalla.