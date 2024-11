Topi Keskinen jysäytti maalin – nosti Aberdeenin sarjakärkeen

Suomalainen on kuulunut tällä kaudella Aberdeenin vakiokalustoon, ja hän on ollut avauskokoonpanossa lähes kaikissa otteluissa. Pelit ovat sujuneet mallikkaasti ja hyökkäyspäässä häärivä Keskinen on tehnyt nyt kolme maalia Skotlannin liigassa.