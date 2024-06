Tiger Woodsilla tökkii

Woods on voittanut urallaan 15 major-turnausta, ja ykkössijoista kolme on tullut US Openissa. Neljän kierroksen golfkilpailujen kävelyurakka on tuottanut Woodsille, 48, vaikeuksia sen jälkeen, kun hän loukkasi pahasti jalkojaan vuonna 2021 auto-onnettomuudessa.