The Athletic kokosi Leijonien World Cup -joukkueen – Kaapo Kakko jätettiin ulos

Edellisen kerran kaikkien maiden parhaat pelaajat ovat pelanneet vastakkain maajoukkueissa vuoden 2016 World Cupissa, joten on jo korkea aika nähdä lajin eliitti samalla jäällä.

The Athleticin arvostettu kiekkotoimittaja Chris Johnston kokosi Suomen NHL-tähdistä oman Leijonat-joukkueensa. Ykkösketjuun Mikko Rantasen ja Aleksander Barkovin rinnalle The Athletic on nostanut Matias Maccellin.