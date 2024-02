Tervetuloa sään vuoristorataan: Upeaa paistetta seuraa karmea pyry ja vaarallinen ajokeli – sitten föhn löyhäyttää yli +5 astetta!

– Näyttää kesältä, mutta 20 astetta liian kylmää, tuo on jäätä eikä järvi, meteorologi Pekka Pouta kuvailee MTV Uutisiin lähetettyä upeaa sääkuvaa.

Sateen jäljiltä ajokeli on kuitenkin huono koko maassa lauantaiaamuna. Lunta tulee maan länsiosassa enimmillään neljä senttimetriä ja idässä sekä pohjoisessa 3–8 senttimetriä.

Sunnuntaina sää viilenee. Sää on etelä- ja länsirannikolla nollan tuntumassa, muualla on pikkupakkasta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa tulee ajoittain sankkojakin lumisateita. Muualla maassa on poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä.