Terrorismitutkija ei usko Sri Lankan iskujen Christchurch-yhteyteen, eikä pidä Isis-yhteyttäkään varmana: "En jaksa uskoa, että tämä yksiselitteisesti on näin"

Paronen muistuttaa, että Isisillä on viime vuosina ollut tahtotila ottaa kontolleen iskuja, jotka eivät välttämättä ole edes äärijärjestön tekemiä. Se on tutkijan mukaan äärijärjestön strategia saada näkyvyyttä.

– Kaikki, mitä he tekevät ja mikä ylittää uutiskynnyksen, palvelee heidän (äärijärjestön) tarkoitusperiään. He pyrkivät osoittamaan olevansa edelleen aktiivinen voima.

NTJ-muslimiryhmällä ei ilmiselviä linkkejä Isisiin



Tutkija ei usko Christchurch-yhteyteen



– En jaksa uskoa, että tämä yksiselitteisesti on näin. Jos todella on niin, että iskujen takana on Isis-solu tai vastaava, niin se kertoo enemmän siitä, että Isis on aktivoitunut Sri Lankassa.