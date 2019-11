Teillä vaanii nyt todellinen vaara: Meteorologi varoittaa pääkallokeleistä – "Kannattaa olla varovainen"

– Sateita liikkuu maan länsi- ja pohjoisosissa, ja tasaisen harmaata on. Aamun aikana maan länsiosiin on edennyt voimakkaitakin sadekuuroja – ja samoin pohjoiseenkin, sanoo meteorologi Miina Manninen.

– Varsinkin Pohjoisessa tilanne on hyvinkin liukas. Siellä on alueita, joissa jäisille pinnoille on satanut vettä, eli pääkallokeli on kyseessä.