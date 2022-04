Teemu Selänne yllätti uransa päättävän seuralegendan – kurvaili kaukaloon vauhdikkaalla menopelillä

Kaksikko pelasi yhdessä Anaheimissa yhdeksän kauden ajan. Ajanjakson huippuhetki nähtiin kaudella 2006-2007, jolloin seura juhli Stanley Cupin voittoa. Selänteellä ja Getzlafilla on molemmilla iso liuta seuraennätyksiä tileillään.

Getzlafille on kertynyt 17. kauden aikana 1157 runkosarjaottelua ja 282+737=1019 tehopistettä. Pudotuspeleissä saldo on 125 ottelua ja 37+83=120 tehopistettä. Anaheimilla on vielä jäljellä kaksi runkosarjan ottelua.